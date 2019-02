Zapata: "Asesinaron a Samir Flores por estar en contra de la termoeléctrica"

Ciudad de México.- El nieto del revolucionario Emiliano Zapata, Jorge Zapata, afirma que el asesinato del activista Samir Flores está relacionado con su oposición a la termoeléctrica en Huexca, Morelos.

En entrevista, Flores expresó:

Aseguró que en la consulta ciudadana por la construcción del gasoducto que conecta a la termoeléctrica en Huexca, ganó el no.

La gente votó por el 'no' a la termoeléctrica y les valió el resultado... Nosotros no estamos de acuerdo con los resultados. No se tomó en cuenta a los pueblos que no votaron, nos sentimos defraudados”.