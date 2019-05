Zavala se une a reproches contra AMLO tras la renuncia de Germán Martínez

Ciudad de México.- La esposa del exmandatario Felipe Calderón, Margarita Zavala, se unió a los reproches al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los señalamientos hechos por Germán Martínez en su carta de renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La expanista a través de su cuenta oficial del Twitter, criticó que no hay recursos para la salud, estancias infantiles, ni medio ambiente, pero sí para lo que calificó de desvíos para el clientelismo.

No hay dinero para salud, no hay dinero para estancias infantiles, no hay dinero para el cuidado del medio ambiente, pero si hay hasta ‘desvíos’ para clientelismo y dependencia”, escribió.