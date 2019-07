Colocan manta al norte de Ciudad Obregón para alertar sobre asaltantes

Ciudad Obregón, Sonora.- La inseguridad que aqueja desde hace tiempo al municipio, ha provocado que los ciudadanos vivan con miedo a salir a las calles, y en otros casos, que se tomen medidas fuera de la ley para protegerse.

Una de las medidas adoptadas por los obregonenses, es alertar a los conciudadanos a través de los medios que se tengan a la mano, sobre el peligro que se corre en algunos sectores de la ciudad.

Tal es el caso de un hombre, quien a través de Facebook, publicó la imagen de una manta que se encontró al transitar por el bordo nuevo, entre California y Veracruz, donde se alerta de la presencia de ladrones con un mensaje que señala:

Peligro. Fui asaltado en este tramo. Atención amigo deportista”.

Aquí el mensaje completo de su post en Facebook.

Señoras y Señores, esta publicación refiere a la situación que paso una persona al transitar por esa área, no es que me haya sucedido en lo personal (por suerte), tan solo Compartir para que los demás tomen precaucion.



Buenos días a todos, hace unos días fui asaltado por tres sujetos que se transportan en moto (jóvenes), esto fue a las 5:45 am aproximadamente, yo camino de forma habitual por el tramo bordo nuevo California - Veracruz, ahí fui saltado, por supuesto no de mande! Lo que hice fue colocar una lona, para prevenir a otras personas! A quien pueda le pido publique en su muro! Anunciando “fue asaltado un amigo en el bordo nuevo entre California y Veracruz” Gracias, ayudemos entre todos a cuidarnos, un saludo afectuoso...