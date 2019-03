51% de los casos de insomnio en México están asociados al estrés y ansiedad

Ciudad de México.- Millones de mexicanos viven con estrés y ansiedad debido a que no duermen las horas adecuadas, según una encuesta realizada por un laboratorio farmacéutico presentada este jueves de forma previa al Día Mundial del Sueño.

Tenemos una idea generalizada de que dormir es una pérdida de tiempo. No se ve al sueño como necesidad", apuntó el doctor Óscar Prospéro García, del departamento de fisiología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La encuesta 'Trastornos del sueño y su impacto en la calidad de vida de los mexicanos', realizada entre 2015 y 2018 y que contó con la participación de 7.794 personas de todo el país, reveló que 28% de la población duerme menos de 6,5 horas diarias.

Esto ya se considera restricción de sueño pues el tiempo adecuado de descanso para un adulto sano es de entre 7 y 9 horas por noche", dijo el especialista.

Explicó que las complicaciones de no dormir bien son muy serias y van desde cansancio, somnolencia, mareo, trastornos de alimentación, problemas para concentrarse, fatiga, depresión y hasta pensamientos suicidas.



Señaló que una de las razones por las que es importante respetar horarios de sueño, además de llevar una vida sana, es que el cerebro deja de desarrollarse completamente a los 30 años de edad.

De hecho, lo último que termina de madurar es la parte prefrontal del cerebro, la que nos ayuda en la toma de decisiones más decentes", apuntó.

El especialista destacó que los trastornos del sueño afectan la calidad de vida de quien los presenta.

Estados de ansiedad y depresión son la principal consecuencia, mientras que en la población más joven suele presentarse bajo rendimiento en las actividades laborales y académicas", expuso.

Relató que en niños y jóvenes se ha detectado que el uso de dispositivos electrónicos afecta en su sueño; sin embargo, señaló que el problema no está en hacer uso de ellos. "El principal problema son la falta de límites y la sobrexposición a estos dispositivos", señaló.



No obstante, dijo, en ocasiones pueden tener ventajas como que los videojuegos "ayudan a poner atención y tomar decisiones". Es por ello que entre las medidas que se deben tomar está el no tener contacto con este tipo de dispositivos por lo menos dos horas antes de dormir, apuntó.



El especialista destacó que, de acuerdo con la encuesta, 51% de los casos de insomnio en México se encuentran asociados a trastornos mentales diagnosticables como estrés, depresión y ansiedad. Mientras que 49% están ligados a enfermedades crónicas como la hipertensión, la obesidad y el reflujo gástrico.



El especialista señaló que se deben tener en cuenta algunas recomendaciones como mantener una higiene del sueño adecuada, evitar las siestas durante el día y no realizar actividades estresantes en las horas previas a acostarse. También tomar baños de agua a temperatura ambiente y mantener la habitación con condiciones ambientales adecuadas.



Finalmente, dijo, es fundamental hacer conciencia y educar a las personas sobre la importancia de dormir bien.

Hace falta educación y conciencia de la importancia de dormir a todos los niveles. No debemos ver a quien no duerme bien como un superhéroe; hay que reflexionar cómo estamos durmiendo y lo más importante, tratar el trastorno para cambiar nuestra vida", concluyó