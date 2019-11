Alimentos malos para la digestión de los adultos mayores

Ciudad de México.- Comer de manera sana, no es solo algo que debas hacer en temporadas, sino que es un estilo de vida en especial para los adultos mayores y si bien existen alimentos nutritivos también hay algunos que las personas mayores de 50 años deben evitar sin importar las circunstancias.

Bebidas azucaradas

Lo primero que las personas piensan al escuchar de estas bebidas con mucha azúcar, es en los refrescos, sin embargo, esto incluye también los jugos de frutas y diversos cafés preparados. La azúcar no solo causa problemas de glucosa, sino que además puede aumentar el peso en las personas. Las personas adultas no tienen un organismo como los jóvenes, y la azúcar que consumen no pueden procesarla de la misma manera, por lo cual debes evitarla.

Embutidos

Las salchichas y el jamón, es algo que la mayoría de las personas consumen en el desayuno, sin embargo, estas llegan hacer muy malas para los adultos mayores ya que contienen una altísima cantidad de químicos, entre ellos amoniaco y ácido úrico que predisponen el cuerpo a la aparición de cáncer, este es eliminado por el sistema gástrico del cuerpo, sin embargo, por los adultos no es tan fácil hacerlo.

Helado

Un dulce postre que le gusta tanto a los jóvenes como a los adultos, pero muy dañino para los mayores de 50 años, debido a que contribuye con altas cantidades de grasa en el cuerpo, así como azúcares que interfieren en la limpieza de la sangre y la oxigenación al cerebro, esto puede ocasionar daños en la salud de los adultos.