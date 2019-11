Alimentos que son malos de consumir cuando estas embarazada

Ciudad de México.- Existe diversas comidas la cuales pueden ser algo pesadas para la digestión del estómago, sin embargo, hay otras que son también muy delicadas para una mujer cuando se está embarazada, es por eso que debes de evitar comerlas.

Huevo.

Este alimento no es exactamente malo, sino que solo su preparación, por ejemplo es normal que las personas que hagan ejercicio, consumen este alimento crudo, por lo general no es malo, sin embargo, cuando una mujer esta embarazada si puede ser peligroso.

Una embarazada no puede consumir huevos crudos ni ligeramente cocidos porque pueden estar contaminados con salmonela, es por ello que debes de tener mucho cuidado al momento de cocinarlo, de esta manera será mucho más seguro para ella.

Mariscos fríos.

Los alimentos del mar crudos, pueden ser bastante deliciosos, sin embargo, no es bueno para la salid de una mujer embarazada, ya que puede ocasionar grandes problemas de salud en su sistema. Los mariscos poseen algunas bacterias que pueden intoxicar a las personas, sin embargo, debido a las defensas es normal que no ocurra, pero si puede afectar al bebé así que no las consumas de ninguna forma.

Café.

Una bebida sumamente deliciosa para todos, y muy esencial para levantarnos en las mañanas, sin embargo, malos para los embarazos, debido a que no, la cafeína se absorbe rápidamente y llega hasta la placenta y el feto, que no dispone de las enzimas necesarias para metabolizarla.

En exceso aumenta el riesgo de que el bebé nazca con poco peso, lo que aumenta las probabilidades de sufrir problemas de salud en el futuro, entre ellos diabetes y enfermedad cardíaca. Es por eso que hay que evitarla en lo más mínimo, por otro lado si deseas consumirla, siempre puede ser café sin cafeína, tan solo conservando el sabor, sin los efectos secundarios que provoca.