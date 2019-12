Aprende la filosofía de los lenguajes del amor, para tener buena relación

Ciudad de México.- El amor siempre ha sido el sentimiento más influyente en las personas, y este es la base para tener un buen matrimonio, sin embargo, fue Gary Chapman quien fue el único encargado en estudiar este comportamiento y dar ña clave para que todo matrimonio funcione.

Gary Chapman, conocido escritor y filósofo llegó a ser un éxito en el año 1995 con el libro ‘Los 5 tipos de lenguajes del amor’, el cual es un estudio psicológico, sobre la manera de comprender el sentimiento.

El descubrimiento

El amor tiene muchas maneras de expresarse, y todo el mundo piensa que tiene un lenguaje mundial, pero fue el escritor Gary, que desmiente esa idea, ya que en su obra redacta, como este sentimiento tiene cinco maneras claves para demostrarlo, y como es que al momento de que alguien lo expresa no es la manera correcta para su pareja.

Contacto físico

El primero consta de percibir el amor de manera física, no importa que tantos regalos les des a tu pareja, o que tantas cosas bonitas le digas, para algunas personas el amor se expresa por medio de las caricias, los abrazos y la intimidad. Es importante reconocer en tu pareja si esto.

Palabras de aprecio

No todo es intimidad, por el contrario las palabras tienen un poder increíble y dejan su huella en nuestro comportamiento, aunque solo aparezcan de forma fugaz, y hay personas que solo quieren ver reflejadas el amor en estas.

Tiempo de calidad

Dedicar tiempo a las personas que amamos es una forma de expresar lo que sentimos por ellas. De seguro siempre has sabido de parejas que se separan, por no pasar mucho tiempo junto, hay personas que no pueden con el abandono momentáneo de su pareja.

Los regalos

Para algunas personas la manera de recibir amor, es por medios de detalles como obsequios, o regalos esto no es materialista sino que solo es la manera en que entienden este sentimiento.

Servicio

El hacer cosas por lo demás es una manera de demostrar el amor detalles como lavar los platos y limpiar la casa puede tener grandes cambios positivos en tu matrimonio.