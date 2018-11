Autoridades de salud en EU advierten sobre el consumo de la lechuga romana

Estados Unidos.- Autoridades de salud le acaban de poner un tache enorme a un producto esencial en las compras de despensa: La lechuga romana.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU emitieron una alerta nacional sobre un nuevo brote de la bacteria E.coli.

El comunicado expresa que los consumidores deben desechar este producto, mientras que los restaurantes deben evitar servirlo en sus platillos.

Dicha medida fue implementada luego de que se registraran 32 casos de personas afectadas en 11 Estados. También se reportaron 18 personas enfermas en Canadá.

Los consumidores que tengan cualquier tipo de lechuga romana en su hogar no deben comerla y tienen que tirarla, incluso si una parte de ésta ya se comió y nadie se ha enfermado. Si no sabe si la lechuga es romana o si una mezcla de ensalada contiene romana, no la coma y tírela. Lave y desinfecte los cajones o estantes en los refrigeradores donde se almacenó la lechuga romana", indican en el comunicado.