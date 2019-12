Como corregir de buena manera a tu hijo sin usar la violencia

Ciudad de México.- Se padre es una de las cosas más difíciles que alguien puede enfrentar, más cuando se trata de enseñarle a los niños como comportarse, sin embargo, aún hay muchas personas que creen que el darle unas nalgadas funcionara pero están equivocado hay otras formas.

Hacen lo que ven y no lo que se les dice

Un artículo por la psicóloga española Gema Sánchez Cuevas probó que los niños llegan a pensar y obtener una filosofía propia cada vez a menos edad. Es por eso que no se debe de recriminar a los niños de manera regular, debida que con ello suelen adoptar rebeldía y también odio hacia los padres. Corregir y criticar también puede llegar hacer contraproducente, es por eso que la mejor idea es hacerle entender que están mal.

Predica con el ejemplo

Como todo en el mundo, la mejor manera de enseñarle a tu hijo como hacer las cosas bien, es enseñándole con el ejemplo debido a que de esta manera entenderá hacerlo sin tener que recriminarlo. Además de que servirá para que tu hijo e hija te lleguen a admirar.

Aprovechar el tiempo

No solo el ejemplo es el necesario para educar a tu hijo de la mejor manera, también es el enseñarle a administrar sus actividades y mostrarle un buen ambiente. Es decir que si mantienes una agenda para tu hijo, donde divides las horas de hacer tareas y de jugar, este llegara a entender la responsabilidad, y no tendrás que castigarlo después por no cumplir con las obligaciones de la escuela.

Comunicación

Para tener una buena relación con tu hijo, es de suma importancia que confíe en ti, y una de las mejores maneras de hacerlo es mantener una buena comunicación. Háblale de tu día siempre que puedas y confíale algunos secretos de esta manera, él te contara cuando se porte mal y así te ahorraras el castigarlo con la chancla.