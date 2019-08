Como debo de actuar cuando un niño llora, para no lastimar su autoestima

Ciudad de México.- El llanto de los niños es una de las cosas que más pueden desesperar y preocupar a los padres, sobre todo cuando es muy intenso, tanto que el pequeño acaba gritando en lugar de llorando.

Cuando son bebés, el llanto es su única forma de comunicarse, si tienen sueño, hambre, ganas de ir al baño o alguna incomodidad desconocida que para un adulto puede ser muy común, como una ligera comezón. Aún a los 5 años, no tienen control sobre sí mismos ni sus emociones o necesidades.

Regulación emocional

Son estrategias utilizadas para ajustar la intensidad y duración de los estados emocionales de los niños, hasta alcanzar un nivel confortable. Una buena autorregulación durante los primeros años de vida contribuye a la autonomía y al desarrollo de habilidades de interacción social. Poco a poco irán desarrollando habilidades que les ayudan a que sus emociones negativas sean menos intensas y duraderas.

¿Cómo lo hago?

A diferencia de lo que la creencia popular dice sobre ignorarlos, pues se trata de un berrinche, esto puede resultar contraproducente, ocasionará trastornos emocionales en el niño que se presentarán en el futuro. Para los más sensibles hay que tener paciencia y ayudarlos a tranquilizarse, acércalo a tu pecho y respiren profundamente, averigua la razón de su llanto y hablen sobrela validez de este.

En cambio un niño que se frustra con facilidad exige mayor severidad, al demostrar que no sabe esperar o si grita solo para atender sus demandas. En este caso, no hay que darle lo que quiere mientras siga llorando, cuando esté calmado explícale que no responderás a su llanto, también puedes demostrarle como se ve y se escucha al hacer berrinches, y recompénsale cuando se exprese con un tono de voz amable, pero sé cortante y retírale privilegios si recae.