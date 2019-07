¿Cómo influye la salud del padre para tener futuros hijos sanos?

Ciudad de México.- Lo más importante para los progenitores, son los hijos, ya que una vez que se enteran que van a hacer padres el mundo les cambia y quiere hacer todo correcto.

Pero lo que no se toma en cuenta es que la salud de los hijos es importante aun antes de que se procreen, ya que no solo la madre se tiene que cuidar, si no también el padre.

Varios estudios revelaron que los hombres a través del esperma pueden influir en la salud de las futuras generaciones.

Pero lo interesante de esta investigación es que se ha demostrado que hacer ejercicio de dos a cinco veces por semana, entre seis y 12 semanas, es suficiente para modificar positivamente la genética que va a ser trasmitida a los futuros hijos.