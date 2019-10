¿Como puedes hacer una cita perfecta para esa persona especial?

Ciudad de México.- Casi todas las personas son románticas y es claro que muchas han tenido la fantasía de la cita perfecta, y no es algo que no se pueda hacer, sin embargo, es una cuestión que es difícil, pues hay algunas cosas que impiden que se lleve a cabo.

Altas expectativas

No tiene nada de malo ser alguien con cierta clase de perfección, sin embargo, el problema es cuando hay altas expectativas sobre tu cita, que cuando algo sale mal piensas que es un fracaso y entres en pánico y catalogues la cita rápidamente como algo malo.

Opciones

El tener una clase de chico que te gusta, está muy bien pues ya sabes qué cualidades buscas en un hombre, sin embargo, la verdad es que debes arriesgarte a salir con diversas personalidades y a lugares nuevos ya que debes conocer bien también lo que no te gusta tanto. Si algo es cierto es que el amor y la cita perfecta puede ocurrir en cualquier lugar con el chico menos esperado. Tratar de poseer el control de todo es un error.

No hay relación

Tener una cita perfecta con un buen chico, no siempre asegura que sean almas gemelas, en muchas ocasiones es un momento agradable para ambos, sin embargo, esto no asevera una relación formal, por lo que no debes desilusionarte si no ocurre como quieres, tal vez en el proceso ganes un gran amigo.

No mientas

Ser honestos en cualquier momento es una de las mejores maneras para que una cita funcione ya que si se descubre que alguien está diciendo mentiras, lo más probable es que se vuelva incómodo y vergonzoso y por supuesto quedará en el recuerdo como una pésima experiencia.