¿Conoces los daños que provoca el azúcar en los niños?

Ciudad de México.- Muchas veces puede ser difícil negar algún dulce a un niño, sin embargo, esto no quiere decir que sea bueno, ya que el azúcar puede afectar la salud de los menores de muchas maneras y a veces es mejor simplemente evitar que consuman estos tipos de alimentos.

Altos niveles de colesterol

Muchos doctores han confirmado, que acostumbrar a los niños al azúcar es muy mala idea, ya que conforme van creciendo cada vez consumen más cantidades, y esto puede causar que aumenten el colesterol y los triglicéridos en los menores, lo cual ocasiona problemas cardiacos y obesidad infantil, una condición bastante peligrosa para cualquier menor de edad.

Diabetes

No se puede hablar de azúcar y dulces sin estar presente la enfermedad más peligrosa y común de todas la cual es la diabetes. No hay mucha explicación con esto, pues si alguien consume mucho dulce simplemente desarrolla esta enfermedad la cual no es curable.

No aporta nutrientes

Los alimentos azucarados no tienen ningún valor nutricional ya que carecen de vitaminas y minerales lo que favorece una dieta poco saludable quitando el hambre y reduciendo la ingesta de otros alimentos, con lo cual no se puede aprovechar los nutrientes de cualquier otra comida.

Salud bucal

Los dientes son una de las partes más importantes del cuerpo, tanto como para comer, y para el social, pues el tener una bonita sonrisa es saludable. Todos los dulces ayudan a la aparición de caries y de enfermedades bucales, las cuales pueden causar muchos problemas y también dolores.

Concentración

El dulce causa imperactividad en los niños, lo que evita que se concentren en la escuela.