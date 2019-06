¿Cuánto debe durar el acto sexual, de acuerdo a la perspectiva de las mujeres?

Ciudad de México.- Las mujeres opinaron acerca de cuál debe ser la duración de tener relaciones sexuales y el resultado te sorprenderá.

En muchas ocasiones te pudiste haber preguntado si fuiste demasiado rápido a la penetración o si cumpliste con la meta o si ambos quedaron satisfechos.

De acuerdo a un estudio publicado en Journal of Sexual Medicine, el acto sexual dura en promedio 5.4 minutos, mientras que un informe de la Universidad Estatal de Pensilvania detalla que la relación sexual debe durar de 7 a 13 minutos para que sea satisfactoria.

Esto es lo que opinan algunas mujeres acerca de lo que debe durar una relación sexual..

Supongo que eso depende de cada persona, pero en mi opinión, cuanto más dure, mejor. Tampoco es que estemos dos horas ahí dale que te pego porque acabaría dolorida, pero unos treinta minutos es genial. El chico tiene que aguantar y los preliminares deben ser fundamentales. Sin ellos no veo el sexo como una experiencia completa… en general diría que una media hora es perfecta, aunque cada persona es un mundo”, comentó Begoña.

Entre una hora/hora y media. Más lo veo aparatoso. Llega un momento que no lubricas como al comienzo del acto y a no ser que tengas esa cualidad, aquello no fluye. Y menos… todo lleva su tiempo (siempre que se pueda) para poder disfrutarlo como se merece”, dijo María.