¿Depresión? Consejos para ayudar a amigos o familiares que la padecen

Ciudad de México.- La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de la gente se siente de esta manera de vez en cuando, durante períodos cortos de tiempo.

Sin embargo esta se puede transformar en depresión clínica o mayor, haciendo que dichos periodos se prolonguen por más tiempo.

Si algún familiar, amigo o conocido padece esta enfermedad, y desea ayudarlo, las recomendaciones son las siguientes:

Entendimiento

Saber las causas y los síntomas de la enfermedad es un buen primer paso. Los familiares deben entender que la depresión es una enfermedad y siempre el que más sufre es quien la padece. Además de entender que la depresión es un padecimiento grave, el mejor consejo que se le puede dar a las personas que conviven con alguien con depresión se resume en una palabra: empatía.

No se culpe

El apoyo que uno pueda brindar es muy importante, pero al final, es su familiar o amigo quien debe ayudarse a salir adelante. Es decir, usted no es culpable de lo que le ocurre, es un factor importante en este proceso pero no es su responsabilidad. No realice tareas que le corresponda hacer a él o ella.

Procure no hablar todo el tiempo de problemas

La persona deprimida ya está muy preocupada por todos los problemas que hay a su alrededor. Aunque es lógico que quiera hablar de sus emociones o percepciones, no puede enfocarse sólo en dejar que se desahogue y hable de todo lo malo. Los problemas no tienen que ser el único tema de conversación entre ustedes. Trate de incluirlo en otros temas y actividades que ayuden a que ambos respiren.

No sobreproteja

Es muy importante hacerle ver a la persona que padece depresión que estará con él o ella pase lo que pase, pero no es bueno que asuma que estará ahí las 24 horas del día. No deje que lo absorba, ni intente sobreproteger a su familiar, porque a la larga puede ser perjudicial.

Ayuda profesional

Hacer que una persona con depresión vaya a una terapia no es fácil ya que puede negarse o verse escéptico a recibir tratamiento. Hable con su familiar o amigo y hágale ver que no es tan malo pedir ayuda, que al contrario, es lo mejor.