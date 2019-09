El rastrillo no hace que el pelo del rostro sea más grueso

Ciudad de México.- De seguro que has escuchado que el rastrillo es capaz de hacer que salga bellos más gruesos, sin embargo esto no es del todo cierto.

Basta de los rumores sobre el rasurarse, la verdad es que no hay forma en que el vello sea más grueso después de usar rastrillo, la respuesta es porque las navajas de afeitar no cortan la raíz de ningún pelo, por lo cual no afecta su crecimiento.