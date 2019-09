El tronarse los dedos puede provocar daños en los huesos

Ciudad de México.- Hay muchos rumores sobre el que tronarse los huesos del cuerpo llega a provocar daños en las articulaciones, en especial si son los dedos de las manos.

Sin embargo a pesar de todo esto, no hay evidencia congruente de que de verdad esto afecte a las articulaciones del cuerpo, por lo que los médicos no prohíben esto, sin embargo sí hay posibilidades de que el crujir los huesos pueda haber una lesión como un esguince, por lo que de todas formas no es recomendable. Así que ya lo sabes puedes tronar tus dedos sin la preocupación de que estos se lastimen como te contaron.