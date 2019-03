Enfermedades que puedes contraer si practicas el sexo oral muy seguido

Ciudad Obregón, Sonora.- Muchas personas creen que al practicar el sexo oral no tendrán riesgo de contraer una enfermedad.

VPH

El Virus del Papiloma Humano es una de las enfermedades de transmisión sexual con más contagios es el mundo y junto con el VIH, es una de las más peligrosas, ya que de ellas pueden aparecer otras más graves como el cáncer.

Aunque mucha gente no lo sabe, el VPH también se transmite a la boca y la garganta, lo que puede causar el cáncer de orofaringe, según indica una investigación The New England Journal of Medicine.

Sífilis

La sífilis se manifiesta con llagas en el área genital, que son comúnmente conocidos como chancros. Cuando estos están presentes y la persona infectada recibe sexo oral, quien lo hace podría contagiarse y presentarlo en labios, mejillas y lengua.

Clamidia

La clamidia es una de las infecciones sexuales más comunes que existen y es causada por una bacteria. Muchas veces no es fácil detectarla a simple vista, pero puede contagiarse vía oral tanto a hombre como mujere