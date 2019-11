Existen algunos riesgos de tener un embarazo a la edad de 50 años

Ciudad de México.- Las personas mayores por lo normal llegan a padecer problemas de salud, sin embargo, esto no es motivo para que no puedan hacer ciertas cosas, y quizás una de las cosas más comunes que se pueden escuchar, es que los adultos ya no pueden tener hijos, sin embargo, esto no es del todo cierto.

¿Por qué es difícil embarazarse?

Que una persona mayor ya no pueda tener hijos no es verdad, ya que en diversos casos se ha podido embarazar, con la ayuda de un especialista en fertilidad. Sin embargo, las mujeres mayores de 50 años, es difícil que lo hagan debido a que no de los casi 6 y 7 millones de ovocitos que tiene una mujer al nacer, al llegar a los 30 años ha perdido casi el 90%, y al llegar a los 40, solo le quedarán el 3%. Por lo que el embarazo se complica a extremos muy grandes, sin embargo, no es imposible.

¿Que son los ovocitos?

Sin tener que complicarse mucho en cuestiones de anatomía, los ovocitos, es una de las células principales del género femenino, el cual ayuda a la fertilización y la creación de un embarazo en la mujer, el cual con el paso del tiempo desaparece, es por eso que los científicos utilizan estas hormonas para hacer más fértil a las mujeres mayores.

Los riesgos.

El que una mujer mayor tenga un niño, significa que por lo general no tiene la fuerza y salud biológica para soportar un embarazo. Según estudios a los 45 años, aproximadamente sólo 1 de cada 10 mujeres es capaz de quedarse embarazada de forma natural. De las que se quedan embarazadas, el 50% abortará, y de las que no abortan, el 10% tendrá un embarazo cromosómicamente anormal para el bebé.

Cuidados.

El quedar en cinta a esta edad, requiere de un cuidado especial con su medido, para que la madre y el bebé no tengan complicaciones en el parto.