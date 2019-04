Hoy se celebra el Dia Mundial del Parkinson, mal que se mantiene sin cura

Ciudad de México.- El Día Mundial del Parkinson se estableció en 1997, eligiendo para ello la fecha de nacimiento del doctor James Parkinson, quien nació el 11 de abril de 1755 en Shoreditch, Inglaterra, y fue el primero en identificar la enfermedad degenerativa en su ensayo An Essay on the Shaking Palsy (1817) donde la describió como una "parálisis agitante".

La enfermedad de Parkinson, también llamada Mal de Parkinson, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas dopaminérgicas, las cuales trasmiten la dopamina, que es necesaria para el movimiento muscular.

Entre los síntomas del Parkinson están: la bradicinesia, que es un movimiento lento, rigidez o aumento del tono muscular y temblores. Además de estos trastornos del movimiento, también puede haber alteraciones en la función cognitiva, depresión, dolor y disfunción del sistema nervioso autónomo.

El Día Mundial del Parkinson fue celebrado por primera vez en 1997, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson (EPDA, por sus siglas en inglés).

El propósito de esta fecha es el de hacer conciencia sobre esta enfermedad, así como hacer públicos los esfuerzos que están llevando a cabo organizaciones de salud de todo el mundo para erradicarla.