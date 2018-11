La pastilla anticonceptiva para hombres sí existe, según un estudio científico

Ciudad de México.- En la actualidad, existen más de veinte métodos anticonceptivos, pero solo dos están diseñados para el órgano reproductor masculino: el preservativo y la vasectomía. Esto podría cambiar finalmente en los próximos años con la comercialización en farmacias de la píldora para hombres DMAU, o dimendrolona undecanoato, que bloquearía la producción de esperma y, por lo tanto, también prevendría los embarazos.

Dos científicos de la Universidad de Wolverhampton, en el Reino Unido, hicieron público en 2016 los resultados de un estudio que demostraba la posibilidad de controlar el movimiento del esperma, así como su capacidad fértil. Ese mismo año, sin embargo, el ensayo de la primera pastilla anticonceptiva masculina quedaba interrumpido por tener efectos secundarios como el acné o los cambios de humor, todos ellos relacionados también, por otro lado, con la píldora para mujeres.

Pero ahora, la nueva pastilla DMAU podría suponer una revolución dentro de los métodos de control de la natalidad. Los más extendidos en la actualidad, además del condón para hombres, son aquellos que debe tomar la mujer: el DIU, el anillo vaginal, los parches hormonales, los condones femeninos y, por supuesto, la píldora oral combinada. La versión masculina le quitaría la presión social a las mujeres de ser ellas las responsables de la planificación familiar.

Las pruebas a las que ha sido sometida la DMAU han obtenido unos resultados muy positivos, con tan solo unas leves contraindicaciones que no difieren mucho de los efectos secundarios que también tienen algunos métodos anticonceptivos femeninos. Los hombres que se ofrecieron a someterse al estudio aumentaron de peso y sus niveles de colesterol HDA disminuyeron. No obstante, no afectaron otros órganos vitales como el hígado o los riñones.

Antes de llegar hasta este punto, la ciencia también ha probado con otros métodos anticonceptivos para hombres que han tenido más o menos éxito. Las inyecciones de testosterona no solo servirían para aumentar la masa muscular, sino también para evitar el embarazo en sus parejas femeninas. Otra alternativa sería un gel tópico que pararía la producción de espermatozoides durante cierto tiempo, mientras que el implante de oro los mataría.

Incluso se ha desarrollado una pastilla unisex. Pero esto no es lo más curioso, sino el hecho de que estaría hecha a partir de un componente que se encuentra en frutas como el mango, las aceitunas o las uvas llamado lupeol. En cualquier caso, parece que poco a poco los desarrollos científicos van avanzando al mismo ritmo que lo hace la sociedad hacia un mundo igualitario entre hombres y mujeres. La contracepción no debería ser algo exclusivamente femenino.