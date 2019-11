Las consecuencias de bañarse y tallarse la piel con esponja

Ciudad de México.- Es muy común que las personas utilicen esponjas en la ducha, las cuales supuestamente ayudan a limpiar bien la piel, sin embargo, el utilizar estos puede ser acusa de bastante problemas para la salud, por lo que debes evitarlo.

Cuando te duchas es muy común que utilices champo y jabón entre otros productos, los cuales son bastante normales, sin embargo, uno de las cosas que no llegan a faltar es la esponja. El utilizar esto puede ser que tu piel se reseque de mala manera, esto debido a que el desprendes las células de tu cuerpo de manera antinatural, forzándola y dañándola. Pero a pesar de esto puede causar enfermedades poco comunes.

Esta es una condición de la piel es poco común, la cual es provocada por el tallar mucho con esponja y mojarse con agua caliente, la cual puede provocar que esta se reseque ya demás cambie de color, provocando manchas oscuras en la piel, las que causan una muy mala imagen y que no se puede corregir.

Esta enfermedad también ataca a la piel, de acuerdo con especialistas, es caracterizada por manchas cafés y oscuras en las zonas donde sueles cepillar y hay fricción. También puede tener complicaciones como es la piel delicada, la cual puede causar pequeña heridas y pueden infectarse de manera seria, por lo que es mucho mejor evitar usar las esponjas en las ducha.

No bastan independientemente de las enfermedades, cuando tallas tu piel también afecta su apariencia, es decir, provocas que luzca reseca, irritada, opaca y poco saludable. Es por eso que después llegas a tener un mal cutis, el cual es muy difícil de volver a recuperar, así que ya lo sabes no uses esponja.