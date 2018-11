Las infecciones se pueden agravar por el mal uso de los antibióticos

Colima, Colima.- El uso indebido y abusivo de antibióticos provocan más infecciones como neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis.

En el caso de México, se estima que en las últimas dos décadas del siglo XX, entre el 60 y 80 por ciento de los casos de infecciones respiratorias agudas y enfermedades gastrointestinales fueron tratados con antibióticos, a pesar de que sólo entre el 10 y el 15 por ciento requería el medicamento.

En México, después de la epidemia de influenza A H1N1, se observaron las complicaciones que se dieron en algunos pacientes por la automedicación con antibióticos para esta enfermedad de origen viral, lo que retrasó el diagnóstico y tratamiento oportuno.

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios señala que para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos, se requiere que la población tome antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional sanitario certificado.

Asimismo, recomienda no pedir antibióticos si los profesionales de la salud dicen que no son necesarios; seguir las instrucciones médicas con respecto al uso de estos fármacos, y no usar los que le hayan sobrado a otros.

La Coespris indica que la automedicación sin control médico o farmacéutico representa riesgos para la salud, que en la mayoría de los casos son desconocidos por la población, como el uso excesivo de antibióticos que puede hacer que los microorganismos desarrollen mecanismos de defensa delante de estos medicamentos, de tal manera que dejan de ser eficaces.