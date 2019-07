Las tendencias terapéuticas y estéticas más raras de la actualidad

Ciudad de México.- El pronóstico de las siguientes tendencias que vienen con fuerza este 2019 en el mundo del bienestar y la relajación están en boca de todos por su clara innovación y búsqueda de eliminar arraigados tabús que han prevalecido en la sociedad e influenciado a las personas para penetrar en su estilo de vida.

Ponte alerta y marca en tu agenda vivir la experiencia de lo mejor que viene para la cultura, la belleza, el tratamiento alternativo y la comida.

En la actualidad es difícil mantener en línea nuestra salud debido a los excesivos compromisos de la vida diaria que parecen no tener fin. Estas tendencias buscan despegarte un poco del estrés laboral o social y compartirte un poco de su esencia, que si bien pueden ser un poco excéntricas, se convirtieron en tendencia por una razón: sus poderosos beneficios al organismo y su innegable popularidad.

Orinoterapia

Quizás ya habrás escuchado de personas que beben su orina. Bueno, si una persona lo hace está siguiendo esta terapia que ocupa orina humana para fines cosméticos o terapéuticos, donde la aplicación puede ser vía oral o superficial por todo el rostro.

Se supone que eso mejorará tu piel y la dejará mucho más suave y sin imperfecciones o granos. Esto, a pesar de lo extraño, no es nuevo. En las culturas antiguas era utilizado y aún en muchas partes del mundo, especialmente por la cultura oriental.

Masajes con serpientes

Esto supera los límites y es sólo para valientes. Un reportaje mostrado en Time, reveló un extraño sistema de masajes que consiste en poner muchas serpientes recorriendo tu espalda y pecho (más grandes) o tu rostro (más pequeñas) además de poner ratones en los pies para dar más relajación.

Baños de cerveza

Este quizás es el sueño de muchos, un baño de cerveza para relajarte. Según AquaSpa Magazine, este tipo de spa curativo es una novedad terapéutica que combina entre los baños calientes de cerveza, la aromaterapia y los masajes. Esto armonizaría las funciones del organismo, relaja la mente y los músculos, además de administrar calor a las articulaciones.

La levadura de la cerveza contiene vitaminas de tipo B, proteínas y sacarinas, lo que es un aporte positivo para la piel porque la suavizan y la regeneran, limpiando la piel y abriendo los poros. Por otro lado, las burbujas eliminan dolores musculares, lo que hace de esto un panorama perfecto para los amantes de la cerveza.

Cirugía psíquica

Hoy en día esto se realiza en Filipinas, Brasil y Gran Bretaña. También se practica en África del Norte, el Himalaya y los Andes. Según Toda Medicina Alternativa, esta práctica es estudiada en profundidad y por mucho tiempo para poder comprender el funcionamiento y así usarla para el beneficio de las personas.

Se supone que nosotros tendríamos un segundo cuerpo, uno de energía, el que controla y determina la función de las células y los órganos, además de la forma, tamaño y color del cuerpo físico.

Los cirujanos psíquicos trabajan en este cuerpo de energía para lograr modificar el físico, lo contrario que los cirujanos ortodoxos que trabajan solo en el físico.

Estas cirugías se pueden realizar en cualquier lugar. El paciente viste normal y no se le aplica ningún tipo de anestesia porque no sentirá dolor, sea cual sea la operación (de corazón abierto, extirpar un tumor, etc.), sólo tiene que tener en descubierto el lugar de la operación. Se supone que la operación es segura y jamás se producen infecciones y tampoco quedan cicatrices.

La duración es de 1 a 10 minutos y después de esto el paciente puede seguir su vida normal como si nada hubiera pasado. Obviamente, la veracidad o falsedad de este método genera gran controversia.

Apiterapia: terapia con abejas

Según quienes la practican, es una técnica muy eficaz y con múltiples funciones. No es algo nuevo, pero sí peculiar porque se dispone de abejas que pinchen a la persona en los sectores afectados para poder curar el malestar.

Entre alguna de las cosas que ayuda estaría la artritis reumatológica, psoriasis, verrugas, herpes, hernias, asma, enfisema, obstrucción pulmonar crónica, hipertensión, arritmia, atereosclerosis, várices, pérdida de audición o de vista y glaucoma.

También se dice que estimula la curación de los huesos y se emplea para tratar la depresión.

Sanguijuelas

Quizás ya habrás escuchado de la utilización de sanguijuelas para curar heridas o sacar la sangre “mala”. Sin embargo, es más que eso según Isics.es, porque estos bichos además de sacar lo malo, ayudan a una buena coagulación de la sangre y dejan el camino para que se formen nuevas venas que apoyarán a las viejas que están dañadas, todo esto en un plazo de 48 horas aproximadamente.

También se dice que este método sirve para el alivio de personas que sufren osteoporosis. La forma en que trabajan es simple; se aplican entre tres a seis sanguijuelas, con un máximo de 12, en el lugar cercano a tratar y el mismo bichito buscará cual es el mejor lugar para comenzar a aspirar. Una vez que todo lo malo está afuera, solas se desprenden de la piel del paciente.

Terapia termal auricular

Esta terapia consiste en tender una vela prendida dentro de la oreja hasta que se termine y se dice que es útil para remover cerumen y desintoxicar el cuerpo, sin embargo, los expertos dicen que no tienen ningún beneficio para la salud y que es altamente peligroso porque puede producir quemaduras graves.