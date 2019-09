Los hombres que tienen barba, son más propensos a quedar calvos

Ciudad de México.- Uno de los peores temores de todas las personas, es quedarse sin cabello. Claro está que esto es difícil saberlo hasta que empieza a caerse, sin embargo, los hombres con barba tienen grandes posibilidades.

Los hombres que tienen mucha barba, tienden a tener más posibilidades de quedarse calvo en su vida, así que ya lo sabes el no tener vello facial, no es tan malo como el no tener pelo en la cabeza.