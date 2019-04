¿Qué es el hipo? Causas que lo provocan y remedios caseros para quitarlo

Ciudad de México.- El hipo es una contracción espasmódica, involuntaria y repetitiva del diafragma y los músculos intercostales que provoca una inspiración súbita de aire.

Comúnmente el hipo suele durar tan solo algunos minutos, pero puede llegar a prolongarse días o semanas. Si esto sucede, es provocado seguramente por otro problema de salud.

Según la duración, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) clasifica el hipo en: Agudo, persistente e intratable.

La SEMG explica que:

A diferencia de otros reflejos (tos, vómito, etc.), este síntoma no sirve como función protectora y no parece que desempeñe ninguna función fisiológica”.