¿Que es lo que debes de hacer cuando te pica un bicho desconocido?

Ciudad de México.- Existen diversos bichos dentro de casa los cuales pueden llegar a picarte durante la noche, y algunos de ellos pueden ser venenosos, es por eso que debes de saber qué hacer cuando uno de estos te ataque de manera sorpresiva.

Si eres de esas personas con mala suerte y recibe la mordedura de una araña, o la picadura de un alacrán, es de suma importancia que no pierdas el control. Por lo general los bichos que habitan en tu casa pueden ser bastante dolorosos y molestos cuando te pican, sin embargo, en raras ocasiones presentaran un peligro de muerte, aunque la salud de los niños menores de cinco años se puede ver comprometida, para esto debes de saber qué hacer ante esta situación.

Identificar una picadura es fácil, debido a que su dolor es muy punzante, cuando ocurre esto es necesario acudir a una clínica cercana para así ser atendida de manera correcta. Sin embargo, si no se pude acudir un centro médico es esencial que hagas lo siguiente; Limpia la herida con agua y jabón, coloca un paño húmedo y frío sobre la picadura por 10 minutos, pero sin hielo, no consuma alimentos ni bebidas, tome un analgésico para el dolor, de ser posible mata al insecto y llévelo a la clínica para saber que fue. Es esencial que no se automedique de ninguna manera y que acuda a su doctor, lo más rápido posible.