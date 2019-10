¿Que son los suplementos alimenticios y como influyen en la salud?

Ciudad de México.- Una alimentación saludable es la mejor forma de asegurarnos un aporte óptimo de vitaminas y nutrientes, los cuales son capaces de reforzar el sistema inmunológico, lo que hace el cuerpo humano inmune contra cualquier padecimiento, ¿Pero qué pasa si no podemos comer en el día todo lo que se necesita?

La primera regla

Lo más importante de los suplementos alimenticios, es que no son los apropiados para sustituir la comida por completo. El objetivo de esto es dar al cuerpo humano los nutrientes necesarios para que sea saludable, por ejemplo es normal que todos carezcan de ciertas vitaminas, y muchas veces no podemos consumir un kilogramo de naranjas para compensarlo, pero si una pastilla de suplemento que ayuda a dar la vitamina C de la naranja.

Funciones

La efectividad de estos suplementos ha sido cuestionada desde su invención, esto es algo común, sin embargo, su efectividad ha sido comprobada en distintas investigaciones, por lo que de verdad tienen un beneficio efectivo en el cuerpo humano.

Cuando se deben de usar

Primeramente los suplementos nutricionales no deben sustituir en ningún momento una dieta equilibrada y completa, estos deben utilizarse en cuestiones en donde se requiera un extra de vitaminas y la persona no pueda consumirla, ya sea porque no pueda comer tanto debido a su apetito. Por ejemplo un caso muy común y útil para la utilización de estos son con las mujeres embarazadas, ya que requieren de muchas vitaminas, y no pueden comer kilos de alimentos todos los días.

El peligro

La publicidad ha sido causa de muchos errores en la alimentación, y lo mismo ocurre con los suplementos. No debe consumirse ninguno de estos sin autorización de un médico, debido a que si se toma muchas vitaminas de algo, el cuerpo puede forzarse en asimilarlos y eso es malo.