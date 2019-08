Si estás en la espera de un bebé, tienes que conocer el Síndrome de Couvade

Ciudad de México.- Si el padre de familia presenta náuseas, antojos, mareos, dolor de espalda y mucho sueño sin razón alguna, pero además de estos síntomas su esposa se encuentra en la espera de un bebé, esto podría tener una explicación. El papá podría estar padeciendo el Síndrome de Couvade.

Los síntomas suelen ser muy similares a los de las mujeres embarazadas, desde vómitos hasta cambios de humor, cansancio o insomnio y estreñimiento. También algunos hombres manifiestan experimentar antojos, y aumentan de peso casi al mismo ritmo que sus parejas.

No es lo mismo, sin embargo, el hombre que sufre Síndrome de Couvade no cree estar él mismo embarazado. Si bien se dice que la empatía con su pareja resulta un componente esencial del síntoma que, por cierto, suele aparecer con más fuerza en papás muy cariñosos e involucrados en todo lo relativo al embarazo, se ha comprobado que los síntomas no son fingidos ni psicosomáticos sino reales.

Es más común que se dé en hombres que son hijos adoptivos, o en aquellos que no han tenido un buen vínculo con sus padres. Cuando se produce un embarazo después de una historia de infertilidad o problemas en la búsqueda se manifiesta con más fuerza. Aparece con frecuencia en papás primerizos.

Los papás que padecen este curioso síndrome suelen estar más atentos a las necesidades y detalles de la futura mamá. Y luego, al nacer sus bebés, suelen ser padres involucrados muy activamente en la crianza.