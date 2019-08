¿Sufres de ansiedad? Así se pueden evitar futuros ataques de pánico

Ciudad de México.- Tal vez seas de esas personas que se ponen nerviosas en ciertas situaciones, eso es normal, sin embargo hay quienes no solo se ponen nerviosas sino que sufren un ataque de ansiedad, el cual puede tener consecuencias en su salud y vida personal.

¿Cómo saber si sufro de pánico?

Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, es una emoción que todo el mundo experimenta ante una situación de incertidumbre y amenaza. Las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos, repentinos de miedo que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos (ataques de pánico).

Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades cotidianas, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo.

¿Qué lo provoca?

La amenaza puede provenir, en los casos más ordinarios, de problemas habituales en la vida como el miedo a la infidelidad o a la ruptura en la pareja, a no poder aprobar un examen, a no realizar bien un trabajo, a no obtener la aceptación o la aprobación social, entre otras.

Al igual que cualquier condición física, hay métodos que pueden hacer dejemos de sufrir esos episodios, algunos de estos son los siguientes. Cambiar los pensamientos: desviar la atención de los pensamientos, las imágenes y las interpretaciones negativas nos ayuda a concentrarnos mejor.

Replantear las interpretaciones: para ello es aconsejable hablar con amigos y preguntarles como interpretarían ellos los mismos acontecimientos. Interpretar los problemas como un desafío, no como una amenaza: esto permite afrontar la situación con motivación, dejando de lado la preocupación.

Afrontar los miedos: aunque cambies los pensamientos y consigas aceptación, no podrás superar la ansiedad hasta que no te enfrentes a todo aquello que te da miedo. Recuerda que estos ataques son psicológicos, sin embargo pueden ocasionar problemas de salud físicos, para evitarlo es necesario que sigas los consejos que se te dieron.