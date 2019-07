¿Tienes entre 30 y 49 años? Entonces podrías necesitar de esta vacuna

Ciudad de México.- Es preocupante que en la actualidad pueda verse el resurgimiento de enfermedades 'erradicadas'.

El reciente brote de sarampión en Europa, Sudamérica y principalmente Estados Unidos, es un claro ejemplo.

Ante los hechos, es importante saber que las personas nacidas entre 1970 y 1989, es probable que necesiten vacunarse, pues durante esa época sólo se aplicaba una dosis a los niños de la llamada vacuna triple viral (rubeola, sarampión, paperas), con un 93 por ciento de efectividad.

Actualmente la vacuna se administra en dos ocasiones a los niños, y tiene una efectividad del 97 por ciento.

Por otra parte, aquellas personas vacunadas entre 1963 y 1967 con vacunas de virus muertos, se recomienda recibir la versión actual que es más efectiva.

Finalmente, las personas que no recuerden o no sepan si fueron vacunadas, no está de más aplicarla, principalmente si salen del país constantemente o planean viajar a Estados Unidos o algún país con brotes de sarampión recientes.