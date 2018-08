Tomar alcohol durante la lactancia deja serios problemas en los hijos

Canberra, Australia.- El consumo de alcohol en madres lactantes puede generar problemas cognitivos en lo hijos, según un grupo de científicos en Australia.

El trabajo incluyó a más de 5.000 niños y madres australianas, que desde 2004 fueron monitoreados cada dos años. Los niños cuyas madres tomaban alcohol durante la lactancia demostraron una regresión cognitiva y peores habilidades de razonamiento.

"Cuanto más alcohol consumían las mujeres, o cuanto más arriesgados eran sus hábitos de consumo (excesivo) de alcohol durante la lactancia, más baja era la capacidad para el razonamiento abstracto de sus hijos a las edades de 6 o 7 años", comentó la autora del estudio, Louisa Gibson, estudiante de doctorado de neuropsicología de la Universidad Macquarie de Sídney (Australia).

Gibson añadió que hay varios factores que podrían explicar cómo el alcohol consumido por las madres que están amamantando afecta a las capacidades mentales de sus niños. Primero, sugirió que la bebida puede dañar directamente a las células del cerebro del lactante. Después, advirtió que también puede de algún modo cambiar el contenido nutricional de la leche materna, causando una temprana deficiencia alimentaria en el infante.

Es importante señalar que, aunque el estudio encontró una asociación, no demostró una relación de causa y efecto, señala MedicalXpress. Además, el efecto podría no ser duradero, ya que cuando los niños volvieron a someterse a una examinación entre los 10 y 11 años, este vínculo ya no era tan evidente.