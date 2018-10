Un entrenador reparte folletos en restaurantes para ayudar a un joven obeso

Reino Unido.- El entrenador personal Mike Hind repartió por los restaurantes de comida rápida de Middlesbrough (en el Reino Unido) folletos con el mensaje:

Salva a Dibsy. La obesidad lo está matando. No sirvan a este hombre" para ayudar a adelgazar a Darren McClintock, un británico que pesa más de 254 kilos y ocupa dos asientos en un avión, según informó el miércoles The Sun.

Darren McClintock conocido como 'Dibsy', de 27 años de edad, contrató a Hind tras ser ingresado en un hospital por su acelerado ritmo cardíaco, que puede provocarle la muerte.

En lugar de elegir la opción saludable, siempre elegía lo que me gustaba, como tartas, empanadas y patatas fritas", dice Dibsy, que no puede tomar lecciones de conducción debido a su peso y tiene que encargar ropa de tamaño especial, más cara que la de tamaño regular. "Llegó un punto en que me dolían las piernas y la espalda todo el tiempo y terminé en el hospital", agregó.