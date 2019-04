Útiles y fáciles consejos para cuidar la piel del bebé esta temporada de calor

Ciudad de México.- Con la llegada de la temporada de calor, y las vacaciones de Semana Santa, muchos padres optarán por salir a las playas y balnearios acompañados de sus hijos, familiares y amigos.

Sin embargo, para los más pequeños, el Sol puede no ser su mejor amigo. Esto debido a que los rayos solares, recibidos durante la infancia y adolescencia sin una adecuada protección, suelen relacionarse a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Los niños menores de tres años no deben exponerse al sol directamente. El momento idóneo para llevarlos a la playa o alberca es antes de las once o doce de la mañana, o por la tarde, a partir de las cinco o seis, cuando ya el sol no es tan fuerte.

Si bien es cierto que no es conveniente exponer a los bebés al sol, esto no significa que no les pueda dar ni un solo momento. Los paseos son muy importantes, incluso desde el alta hospitalaria.

Además, el sol es conveniente para la elaboración de vitamina D. Un niño solo necesita de 5 a 20 minutos para producir esa vitamina.

Los especialistas recomiendan no aplicar fotoprotectores a los menores de seis meses. En menores de tres años solo deben emplearse filtros físicos para minimizar el riesgo de alergias. También se debe evitar la presencia de perfumes o alcohol en su composición.

De igual forma se recomienda echar crema al niño al menos treinta minutos antes de la exposición solar, esto debido a que los fotoprotectores dilatan en absorberse 30 minutos. Hay que repetir la aplicación de crema cada dos horas y siempre después de cada baño, aún en días nublados.

Los expertos aconsejan vestir al niño con ropa de algodón puro y no olvidar el gorrito o sombrero, ya que la ropa es su mejor escudo protector. Por otro lado, para evitar que el bebé sude, recomiendan no taparle en exceso y mantenerlo fresco.

Finalmente no olvide mantener bien hidratado al bebé en todo momento.