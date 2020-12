Madrugada de terror: Hombre ataca a balazos a mujeres; una muere y la otra está grave

Atempan, Puebla.- La madrugada del domingo 13 de diciembre, dos mujeres que caminaban por calles de la comunidad de Cala Norte fueron agredidas a tiros por un hombre que según reportes ya las iba siguiendo.

Una de las mujeres atacadas a balazos no resistió las heridas y falleció en el lugar mientras que otra permanece grave en el hospital. El sujeto aún no ha sido identificado y no ha sido detenido.

Según informes, las mujeres estaban caminando por la zona a alrededor de las 2:00 horas cuando de repente se percataron que el hombre las seguía. Este se aproximó y les disparó una vez que estaba cerca de ellas.

Autoridades informaron que luego del crimen, este se dio a la fuga. La fallecida fue identificada como Demetria V. y su cuerpo quedo tirado sobre la calle.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía y de los servicios de emergencia para llevar a la sobreviviente al hospital. Además, peritos arribaron para proceder a levantamiento del cuerpo.