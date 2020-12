Hermosillo: Desaparece María Fernanda, enfermera del IMSS; nunca llegó a su trabajo

Hermosillo, Sonora.- María Fernanda Villelas García, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, fue vista por última vez por su hermana Argentina Villelas este sábado 12 de diciembre. Desde entonces está desaparecida.

Argentina, comentó que el pasado sábado al medio día su hermana abordó un vehículo de transporte privado a las 14:00 horas para ir al trabajo. Según la aplicación de viajes, María Fernanda sí llegó al lugar de destino, pero no entró a trabajar.

Según el Didi sí llegó al Seguro pero no entró y yo la vi ese sábado en la noche caminando hacia su casa. Le pité pero no volteó y yo seguí mi camino. Cuando llegué a mi casa le mandé mensaje preguntándole si había ido a trabajar y no me contestó. El domingo mis papás le marcaron pero mandó a buzón y no fuimos a buscarla", contó.