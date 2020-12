VIDEO: Ladrones se hace pasar por empleados del banco para asalta a ancianos

Ciudad de México.- Mediante redes sociales comenzó a circular un video, en el cual se muestra como dos personas por medio de engaños se dedicaban a asaltar a adultos mayores.

Los hechos se dieron un reconocido banco la de la avenida Camarones en la alcaldía Azcapotzalco, luego de que una pareja se hacía pasar como empleados del lugar para estafar a ancianos.

Tras esto, la mujer respondió que estaba embarazada con el fin de que no la siguiera molestando, pero al no hacer caso el hombre ella decidió tirarle un golpe.

No yo no le dije a tu mamá, yo trabajo en una sucursal que era a mí no me estés grabando. Yo tengo mi tarjeta, yo nunca le dije eso. A mí no me estés grabando que también te puedo grabar, estoy embarazada”, respondió.