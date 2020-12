Pirómano pone en riesgo a la ciudadanía de Guaymas

Guaymas, Sonora.- En un constante dolor de ‘cabeza’ se ha convertido la presencia de una persona ‘indigente’ que causa incendios en los diversos puntos del Puerto, en especial en un antiguo edificio que se ubica en el sector Las Américas, por lo que vecinos temen por su integridad.

De octubre a diciembre se tiene un registro de alrededor 40 reportes que se han suscitado en el área de la colonia en mención, según información del Departamento de Bomberos de Guaymas.

Para Rosa María González, quien tiene su domicilio en las cercanías del antiguo Instituto Gregg en la citada colonia, el vivir tan cerca la situación le resulta preocupante, al tener dos pequeños. “Esto no es de hoy, ya tiene tiempo, si esta persona no anda quemando dentro del edificio, anda molestando en las casas de la parte baja, y uno qué hace, pues nada, porque no sabemos cómo pueda reaccionar”.

El subcomandante del cuartel de Bomberos en el Puerto, Miguel Ángel Campos Atwell, indicó que “han recibido constantes reportes sobre esta persona, la cual ya está identificada, e inclusive hace unas semanas fue detenida, pero debido a su estado mental no puede estar dentro de una celda de detención”.

Añadió que, el pasado miércoles, el individuo incendió el recinto en dos ocasiones seguidas. “La Policía lo puede detener en el momento, pero finalmente, al salir la persona volverá a incurrir en lo mismo debido a su trastorno”.

Por lo anterior, se les ha solicitado a los elementos que acuden a los llamados a que no se arriesguen al intentar agarrarlo, pues este podría agredirlos. “Pienso que se debería tratar de localizar a los familiares del señor para que lo cuiden, porque al igual que los vecinos, él también corre riesgo”.

En tanto, Daniel Villavicencio, titular de la Dirección de Ecología, señaló que debido a los múltiples reportes, ya se buscó un acercamiento con los dueños de la vieja edificación, pero estos se encuentran fuera de la ciudad. “De momento se desconoce su paradero, por lo que se tratará de ubicarlos mediante la recopilación de datos obtenidos en padrón de Catastro”.

Asimismo, precisó que una vez que se localice a los propietarios se les notificará en tres ocasiones para que barden el lugar o bien limpien, ya que en caso de no hacerlo serán acreedores a una sanción que ronda entre los 20 a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), como lo establece el artículo número 50 del Diario Oficial de la Federación.