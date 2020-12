"Apenas era un niño": Reos cuentan cómo fueron reclutados para trabajar en el narco

Tijuana, Baja California.- La Red por los Derechos de la Infancia calcula que en México existen más de 45 mil menores de edad que han sido reclutados para trabajar en el mundo del narco y se estima que muchos de ellos fueron reclutados desde que tenían 10 años.

Recientemente Noticieros Televisa realizó un reportaje en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Tijuana y habló con algunos de los jóvenes, para que contaran su experiencia al formar parte de conocidos cárteles de droga.

José confesó que fue reclutado para trabajar junto a los Arellano Félix. Explicó que comenzó en un punto de droga de la ciudad, y cuando tenía 15 años lo invitaron a unirse al cártel para secuestrar personas, delito por el que fue encarcelado y cumple una sentencia de 8 años.

Que sí, que lo iba a hacer porque era dinero rápido y podría comprarme los carros, ya sea terrenos y casas rápido. En aquel entonces era un niño y no tenía la capacidad de entender", comentó.

Beca es otra de las jóvenes que se encuentra en el Centro luego de participar en un homicidio. Confesó que decidió entrar al mundo del narco debido a que se sentía a que tenía mucho poder al formar parte de estos grupos.

Pues me hacía sentir la más chingona. Soy chaparrita, ¿no?, entonces yo me acuerdo mucho que decía “soy chiquita pero grandota”, y en lo grandota me refería al poder que yo estaba sintiendo", dijo la adolescente.