100 pobladores intentan linchar a presunto ladrón en Puebla; policías lo salvan

Amozoc, Puebla.- Más de un centenar de habitantes del municipio de Amozoc, en Puebla, intentaron linchar a un supuesto ladrón que fue atrapado robando un tanque de gas durante la madrugada de este lunes 21 de diciembre.

De acuerdo a información compartida por el portal local El Sol de Puebla, los hechos ocurrieron cerca de las 2:00 horas cuando una turba furiosa atrapó a un sujeto que estaba sustrayendo el tanque en la Junta Auxiliar de la Exhacienda Capulac, en las cercanías del centro de salud.

Los pobladores detuvieron al amante de lo ajeno y comenzaron a golpearlo, teniendo intenciones de lincharlo y hasta prenderle fuego. Sin embargo, agentes de la Policía Municipal llegaron al lugar y se los quitaron de las manos, evitando que lo agredieran.

Los inconformes seguían pidiendo a las autoridades que entregaran al ladrón, pues querían hacer justicia por su propia mano.

No es sólo un tanque de gas, se ha robado bicicletas, televisiones, pantallas y muchas cosas, ya estamos cansados de esto, le hablamos a la poli no llega no lo vamos a dejar ir hasta que llegue el presidente y nos dé una solución", comentaron.