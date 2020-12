Campesino denuncia abuso de policías de Morelos y los acusa de robarle 61 mil pesos

Tlaquiltenango, Morelos.- A través de las redes sociales se ha compartido un video que ha generado bastante indignación pues se ve cuando elementos de la Policía de Morelos someten un grupo de campesinos y al parecer, también les roban una fuerte suma de dinero.

De acuerdo con información del sitio de noticias Excélsior, este grupo de personas se encontraban en un solar donde secan las vainas de la jícama, pues se dedican a sembrar su semilla, cuando de pronto llegan los oficiales y comienzan a someterlos.

Vecinos y testigos grabaron el momento en el que los policías rodean a los campesinos y comienzan a darles algunos golpes.

José Luis Soto Quintana, uno de los campesinos afectados, acusó a los agentes de robarle un morral en el que tenía 61 mil 500 pesos producto de la venta de unas semillas.

Se llevaron mi morral, lo escondieron en la cabina de adelante llevaba 61 mil 500 pesos, y ya no me lo dieron, ya estando cuando los detuvieron, ya hasta que nos sacaron, que no que el morral que no: El juez si había dicho que me lo iba a dar cuando llegara yo ahí, ya no me lo dieron", explicó.