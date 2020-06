'El Chino Ántrax": Así despidieron al jefe de sicarios del 'Chapo' Guzmán

View this post on Instagram

El velorio del Chino au0301ntrax.. Los cuerpos de Josu00e9 Rodrigo, el u0026#34;Chino u00c1ntraxu0026#34;; su hermana Ada Jimena y su cuu00f1ado, Juan Guillermo, fueron entregados durante la madrugada de este martes a sus familiares, en los Servicios Mu00e9dico Forense, bajo una discreta vigilancia de personal del Eju00e9rcito y la Guardia Nacional. Los familiares del u0026#34;Chino Antraxu0026#34;, quien era buscado por las autoridades de los Estados Unidos desde el pasado 9 de mayo, fecha en que desapareciu00f3 de San Diego, California, donde gozaba de libertad bajo vigilancia la noche del lunes pasado, se presentaron reclamar los cuerpos. En forma oficial, una vez cubierto todos los protocolos de colaboraciu00f3n institucional, la Fiscalu00eda General del Estado confirmu00f3 el lunes la identidad de Josu00e9 Rodrigo, nacido en esta ciudad capital en junio de 1980. Los familiares, una vez que recogieron sus cuerpos, en carrozas de empresa funerarias, se retiraron para darles sepultura, con una restringida velaciu00f3n por las normas establecidas por la pandemia del Covid-19.