'El Cochito' es detenido en un centro de rehabilitación tras intentar asesinar a una joven

Hermosillo, Sonora.- Luego de huir por más de año y medio, un sujeto fue ubicado en un centro de desintoxicación, ubicado al Sur de la ciudad, y asegurado por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) al contar con orden de aprehensión por los delitos de tentativa de feminicidio y robo agravado.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la FGJE cumplieron con el mandato judicial, otorgado por el Juez al Agente del Ministerio Público, en contra del imputado Jesús Abraham 'N', 'El Cochito'.

El individuo permaneció prófugo por más de 18 meses, luego de que las investigaciones arrojaran su probable participación en los delitos de tentativa de feminicidio y robo agravado en agravio de una persona del sexo femenino.

Al ser presentado ante el Juez, quien avaló los datos de pruebas exhibidos por personal de la Fiscalía de Justicia, el imputado quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva de manera oficiosa.

Los hechos se suscitaron el 18 de septiembre de 2018, por la noche en la colonia Altares, donde la víctima, entonces de 19 años de edad, fue atacada por una persona del sexo masculino, quien la abandonó, dejándola por muerta.

La victima expuso, en la entrevista ante personal de la Fiscalía de Justicia de Sonora, que iba caminando rumbo a su casa, por calles de la colonia, cuando se topó de frente con una persona del sexo masculino, quien pasó de largo a su lado.

Pero minutos después fue sorprendida por el mismo sujeto, quien le colocó un trapo en boca y nariz, al momento que la derribó para comenzar a golpearla, llevándola hasta un baldío enmontado, donde la agredió hasta que ella perdió el conocimiento.

Antes de desmayarse, por la falta de oxígeno en el cerebro, pudo cerciorarse de que se trataba de la misma persona que minutos antes se había encontrado en el camino. Ella no despertó hasta el día siguiente, alrededor de las 10:00 horas del 19 de septiembre.

La víctima explicó que trató de gritar, luego de que los rayos del Sol empezaron a quemarle la piel, pero no tuvo las fuerzas y sobre todo se percató que por las lesiones que sufrió en el cuello y en su cabeza había perdido movilidad y el habla. Le habían robado varias de sus pertenencias y su salud.

Fue auxiliada por una persona que pasó por el baldío, quien pidió apoyo a una unidad policiaca que iba por el lugar y a su vez llamaron a socorristas de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a recibir atención médica.

Fue diagnosticada con lesiones que tardaron más de 15 en sanar y pusieron en riesgo la vida, debido a que sufrió infarto cerebral por desequilibrio, entre la disminución del aporte de oxígeno y del flujo sanguíneo cerebral por estrangulamiento.

En la fecha del ataque, 'Anita' tenía a su bebé de apenas 9 meses de edad, era empleada de un centro comercial y estudiante de Criminología; actualmente trabaja muy fuerte de la mano de su mamá para recuperar la movilidad de su cuerpo y el habla, pues quiere terminar su carrera y convertirse en perito y trabajar en la Fiscalía de Justicia de Sonora.

Para su madre, la vinculación a proceso del presunto agresor le brinda tranquilidad, además, siente la seguridad que, al estar preso, él ya no podrá hacer daño a otras jovencitas.

Solicita que se repare el daño ocasionado, y para el agresor solo tiene misericordia y perdón: “Estoy más tranquila, porque ya no vendrá hacernos más daño, o a otras jovencitas, yo no le guardo rencor, yo lo perdono, porque Dios dice que, si yo perdono, Dios me restaurará totalmente la vida de mi hija, si ya me la regresó con vida, ahora espero y sueño con su restauración total”, puntualizó.

Fuente: FGJE