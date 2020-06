VIDEO: La dura amenaza de 'El Marro' a policías de Silao por "prestarse' al CJNG

Celaya, Guanajuato.- Luego de que la madrugada del pasado lunes 29 de junio, tres elementos de la Policía de Silao fueran ejecutados, en redes sociales comenzó a circular un video en el que José Antonio Yépez, alías 'El Marro', líder del Cártel Santa Rosa de Lima, amenazaba a los oficiales, todo porque presuntamente instalaron un retén posterior a la liberación de su madre, con el fin de que el Cártel Jalisco Nueva Generación la ejecutaran a ella y sus abogados.

En el audio del video que comenzó a circular en redes sociales, se escucha como 'El Marro' en tono molesto, recrimina a los oficiales prestarse al juego de los 'jaliscos' para afectara su madre, quien había sido liberada momentos antes.

'El Marro' le pidió a los elementos de policía de la zona que se pongan “neutros”.

Si bien no apoyan, no estorben, y si me van a cargar la mano, cárguensela parejo a todo mundo, ya se los he dicho, aunque estén de su lado, va a valer v..”, expresó.