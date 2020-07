'El Marro' se deslinda de la masacre de Irapuato: "Yo ni sabía de ese pin... anexo"

Irapuato, Guanajuato.- Luego de que tres hombres relacionados con el Cártel de Santa Rosa de Lima fueran detenidos por su presunta participación en la masacre de 24 personas dentro de un anexo en Irapuato, el líder de este grupo delictivo, José Antonio Yepez, ‘El Marro’, se deslindó de este crimen.

De acuerdo con las indagatorias sobre este terrible crimen, cuatro hombres a bordo de un vehículo rojo bajaron del mismo con armas para ingresar a la zona de mujeres, a las que obligaron a salir del recinto, para posteriormente para internarse al área de varones donde señalaron que iban de parte de ‘El Marro’ y abrieron fuego.

Al instante, murieron 22 personas quedando lesionadas ocho. Los sicarios descendieron, y en la planta baja mataron a tres internos más, para después huir.

Ante esto, el propio ‘Marro’ que se ha dejado ver en redes sociales recientemente, informó que nada tuvo que ver su célula criminal con estos actos y apuntó contra el Cártel Jalisco Nueva Generación como los perpetradores.

Yo les quiero hacer saber que yo con ese anexo no tuve ni m... que pin... ver nomás se los hago saber porque tal parece que, no sé de qué pin... manera, pero estos ojetes (el Cártel Jalisco Nueva Generación) pa’ lo que son buenos es para lavarle el coco a la gente. Y no me importa si sepan o no sepan o me quieran creer, pero yo se los tengo que decir, porque nosotros tuvimos nada que ver con este pin... problema, ni sabíamos de que ese pu.. lugar existía”.