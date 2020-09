VIDEO: Cámara de seguridad capta ataque contra mujer que recibe 6 disparos

Ciudad de México.- La joven Kimberly fue víctima de al menos 6 disparos la semana pasada, justo en el momento cuando se encontraba fuera de su domicilio.

El periodista Carlos Jiménez obtuvo las imágenes de una cámara de circuito cerrado, donde se observa el momento justo donde Kimberly es agredida mientras esperaba un servicio de taxi.

Autoridades informaron que no encuentran el paradero de Leonel 'E', el exnovio de la joven quien la celaba y amenazaba, mismo que provocó el ataque armado.

En el clip se puede observar como la mujer se acerca al auto cuando derrepente llega un hombre y empieza a dispararle, dejándola herida en el suelo.

Yo traté en todo momento de estar consciente estar hablando con los policías, estar hablando con las personas que me hablaban y trataba de hablar, hablar, porque yo no quería morirme, no quería que acabara mi vida ahí.", dijo Kimberly.