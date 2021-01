Lupita salió por cena y no regresó; hallan su cadáver degollado tras días desaparecida

Nuevo Laredo Tamaulipas.- Albina Guadalupe Arriaga Pérez, o Lupita como la solían llamar, salió a comprar comida para cenar a principios de enero de este año y nunca más volvió.

Tras días desaparecida, Lupita fue encontrada sin vida el pasado 7 de enero durante la madrugada. Su cuerpo presentaba lesiones causadas por golpes y heridas producidas con un arma punzocortante. Según fue determinado, una herida profunda en el cuello fue la que hizo que muriera desangrada.

Su hija la buscaba sin descanso pidiendo ayuda en redes sociales, sin embargo, fue encontrada sin vida poco después.

El cuerpo de la víctima de 36 años fue encontrado dentro de una camioneta Jeep Limited color blanco, la cual presentaba daños en la carrocería en la parte frontal, cerca de la Unidad de Medicina Familiar 76 del IMSS.

En redes sociales, usuarios estallaron al pedir justicia por su feminicidio, además de acusar a varios medios de comunicación por revictimizarla. Así fue uno de los contundentes mensajes que escribieron en redes:

Estoy tan consternada, siento coraje y no no la conocía pero soy mujer, madre y hija (...) Ella solo salió a comprar de cenar y ya no regresó a casa, un ser desalmado le arrebató la vida y sigue suelto por las calles. Hoy es ella pero mañana puede ser tu mamá, tu hermana o tu hija, ya basta ni una menos".