"Sé que no tengo perdón": La carta suicida de youtuber que asfixió y asesinó a sus hijos

Tijuana, Baja California.- Apenas comenzaba el 2021 y un trágico doble homicidio ya había conmocionado a Tijuana. Una maestra y youtuber identificada como Zaira Viridiana Leyva Avilés, fue detenida por asesinar a sus dos hijos Alejandro S. y Nahara Melissa, de 9 y 4 años de edad respectivamente.

La mujer de 33 años intentó quitarse la vida cortándose las muñecas luego de asfixiarlos con una almohada y sus propias manos, sin embargo, se arrepintió al último momento. Antes de intentar suicidarse, dejó cartas para su madre y su expareja, de quien estaba separada desde hace un tiempo.

Lee también: Ella es Zaira, maestra y youtuber detenida por estrangular hasta matar a sus dos hijos

Zaira, quien era originaria de Sinaloa, colocó las cartas en sobres y los dejó sobre la mesa de la cocina. Con un plumón escribió sobre una el nombre de su expareja, Miguel, y en el otro escribió "Mamá".

Su intención era que tras cometer el crimen y quitarse la vida, estos encontraran un mensaje, sin embargo, ella se arrepintió y terminó llamando a su ex.

Él acudió al domicilio alrededor del mediodía y encontró los cuerpos de los dos menores, aún con la pijama puesta. Al ver a Zaira tendida en el piso co un cuchillo al lado y manchas de sangre, comprendió lo que había pasado.

Según informes, la niña presentó moretones al haber forcejeado con su madre para que no la matara. Días después del crimen, la maestra y youtuber fue vinculada a proceso y podría estar más de 60 años tras las rejas.

Podría interesarte: FOTOS: Mujeres abandonan el cadáver de un hombre en motel; habría sido 'goteado'

Según medios locales, este es el estremecedor mensaje que Zaira escribió en la carta que le escribió a su expareja.

Miguel, sé que esto es lo peor que he hecho en toda mi vida. Y por supuesto no hay una justificación razonable, no me atrevería a decirte que me perdones, porque esto no tiene perdón. Tampoco espero que lo comprendas, simplemente quiero que sepas qué fue lo qué pasó y cómo me sentía", escribió.