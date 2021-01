Obispo de Michoacán manda carta de auxilio ante narcobloqueos y asesinatos en el estado

Apatzingán, Michoacán.- Cristóbal Ascencio García, obispo de la Diócesis de Apatzingán, Michoacán, redactó una carta de auxilio para hacer un llamado a las autoridades ante la ola de violencia que se vive en este estado.

El religioso señaló que cada vez se reportan más bloqueos carreteros orquestados por integrantes del narco y lamentó que el Gobierno no pueda hacer nada para mantener a salvo a sus habitantes, de acuerdo con información del sitio de Noticieros Televisa.

No me explico porque subsisten los obstáculos. Obstáculos de piedras, montones de piedras para hacer zig zag, para que no puedan pasar muchos autobuses grandes. No me explico cómo subsisten. ¿Por qué, por qué las autoridades no actúan?", indicó el obispo.