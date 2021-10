Terror en Sonora: Tras ataque armado, vehículo termina calcinado; 'levantarían' a un hombre

Comparta este artículo

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- "¿Cuándo terminará el terror y la violencia en Sonora?", se pregunta la población luego de enterarse de un presunto 'levantado' este lunes en el pueblo de San Ignacio Río Muerto, Sonora.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con los primeros informes, el evento habría ocurrido durante la madrugada de este lunes 11 de octubre, en la calle Diana Laura Rojas y 20 de Noviembre, del pueblo de SIRM, Sonora.

Se detalló que, presuntamente, elementos de la Guardia Nacional habrían disparado contra la camioneta de un señor que iba con su familia; no obstante, este intentó darse a la fuga.

Más adelante habrían sido los mismo uniformados quienes, con lujo de violencia presuntamente bajarían al hombre y lo 'levantarían' frente a su familia, y dos niñas menores.

Luego de privar al hombre de su libertad contra su voluntad, el comando armado abría abierto fuego contra la camioneta del 'levantado' hasta que empezó a arder en llamas.

El vehículo quedó completamente calcinado.

De este evento, no se registraron víctimas mortales ni heridos, no obstante, la familia del hombre 'levantado', cuyo nombre sería Jazmani Jesús, señalarían que no han tenido información de este y que en el Ministerio Público tampoco les darían razón.

Fuente: Staff